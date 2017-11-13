Дюрант: Стивен Карри – идеальный лидер для «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, почему разыгрывающий защитник Стивен Карри является лидером калифорнийского клуба.



«Не могу передать словами, насколько он потрясающий человек и как он заботится о других людях. Карри показывает это каждый день. Он всегда остаётся самим собой. У него есть такая детская черта. С этой же радостью он играет и в баскетбол. Это заразительно. Стивен – идеальный лидер для нашей команды и организации. Большое удовольствие работать вместе с ним», – приводит слова Дюранта The Score.

Дюрант: больше всего я боялся стать игроком одной половины площадки