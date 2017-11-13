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«Нью-Йорк» отчислил Миндаугаса Кузьминскаса

Баскетбол

«Нью-Йорк Никс» в официальном пресс-релизе сообщил об отчислении форварда Миндаугаса Кузьминскаса. На этот шаг клуб пошёл, чтобы освободить в команде место для центрового Жоакима Ноа, который вскоре вернётся в строй после завершения 20-матчевой дисквалификации. В «Никс» изначально пытались обменять Кузьминскаса в другой клуб, однако безуспешно.

Ранее сам Кузьминскас высказывал недовольство снизившейся ролью в команде. В нынешнем сезоне форвард принял участие только в одном матче, проведя на площадке две минуты.

Источник: Официальный сайт "Нью-Йорк Никс" Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Никс Миндаугас Кузьминскас
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