«Нью-Йорк» отчислил Миндаугаса Кузьминскаса

«Нью-Йорк Никс» в официальном пресс-релизе сообщил об отчислении форварда Миндаугаса Кузьминскаса. На этот шаг клуб пошёл, чтобы освободить в команде место для центрового Жоакима Ноа, который вскоре вернётся в строй после завершения 20-матчевой дисквалификации. В «Никс» изначально пытались обменять Кузьминскаса в другой клуб, однако безуспешно.



Ранее сам Кузьминскас высказывал недовольство снизившейся ролью в команде. В нынешнем сезоне форвард принял участие только в одном матче, проведя на площадке две минуты.