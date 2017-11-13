Форвард «Басконии» Янис Тимма отказался от выступлений за сборную Латвии. О своём решении баскетболист сообщил в «Инстаграме».



«К сожалению, всё так. Но мы игроки Евролиги, находимся сейчас в ситуации, в которой никогда не должны оказываться — мы находимся перед выбором между работодателем, который помогает нам обеспечивать семьи, и страной…



Мы в клубе обсудили сложившуюся ситуацию, и, учитывая плохой старт в сезоне, а также недавнюю замену главного тренера, мы приняли совместное решение не присоединяться к сборным в отборочных матчах (на ЧМ-2019) на данном этапе.



Желаю удачи латвийской сборной в квалификации на ЧМ, и я уверен, что она добьётся успеха, но на этот раз без меня», — написал игрок.