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Янис Тимма отказался от выступлений за сборную Латвии

Баскетбол

Форвард «Басконии» Янис Тимма отказался от выступлений за сборную Латвии. О своём решении баскетболист сообщил в «Инстаграме».

«К сожалению, всё так. Но мы игроки Евролиги, находимся сейчас в ситуации, в которой никогда не должны оказываться — мы находимся перед выбором между работодателем, который помогает нам обеспечивать семьи, и страной…

Мы в клубе обсудили сложившуюся ситуацию, и, учитывая плохой старт в сезоне, а также недавнюю замену главного тренера, мы приняли совместное решение не присоединяться к сборным в отборочных матчах (на ЧМ-2019) на данном этапе.

Желаю удачи латвийской сборной в квалификации на ЧМ, и я уверен, что она добьётся успеха, но на этот раз без меня», — написал игрок.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баскония Сборная Латвии — Баскетбол Янис Тимма
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