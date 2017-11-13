Батюм рассчитывает вернуться 16 ноября в матче с «Кливлендом»

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм надеется провести свой первый матч в сезоне 16 ноября, в ночь со среды на четверг. В этот день команда из Северной Каролины примет на своей площадке «Кливленд Кавальерс».

Вчера француз впервые провёл полноценную тренировку 5 на 5, в ходе которой Батюм не испытывал дискомфорта и выглядел готовым к игре, сообщает Charlotte Observer. Баскетболист получил травму во время предсезонной подготовки. У игрока был диагностирован разрыв связок левого локтя.

В минувшем сезоне Батюм был одним из лидеров «Шарлотт». В регулярном чемпионате он провёл 77 матчей, в которых набирал 15,1 очка, собирал 6,2 подбора и совершал 5,9 передачи в среднем.