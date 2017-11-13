Эмбиид: люди думают, что я ненавижу Болла, но я люблю его

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением относительно новобранца Лиги, защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла.

«Мне нравится Лонзо. Вся ситуация вокруг него достаточно забавная. Мне нравится то, что он делает. Особенно это касается его обуви. Он пытается занять свою нишу. Люди думают, что я ненавижу его, но я люблю его», — приводит слова Эмбиида ESPN.

Первая очная дуэль Эмбиида и Болла в НБА состоится в ночь со среды на четверг, когда команда из Калифорнии примет на своей площадке «Филадельфию».