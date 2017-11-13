Варежао близок к завершению карьеры в НБА

Бразильский центровой Андерсон Варежао близок к подписанию контракта с «Фламенго», выступающим в элитном дивизионе чемпионата Бразилии по баскетболу, сообщает Amico Hoops.

Варежао был отчислен из состава «Голден Стэйт Уорриорз» по ходу минувшего сезона и до сих пор пребывает в статусе свободного агента. Бразилец рассчитывал найти подходящий вариант продолжения карьеры в НБА, однако не вызвал интереса со стороны клубов лиги. В случае подписания контракта с «Фламенго», с большой долей вероятности карьера Варежао в НБА будет завершена.

Центровой выступал в НБА с 2004 года. За это время он успел поиграть в составе «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт». В регулярных чемпионатах в его активе 627 поединков, в которых он набирал 7,3 очка и совершал 7,2 подбора.

Невзирая на то что в минувшем сезоне Варежао провёл лишь 14 поединков за «Голден Стэйт», клуб предложил ему чемпионский перстень, который он согласился принять.