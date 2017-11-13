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«Атланта», «Лейкерс» и «Чикаго» заинтересованы в переходе Кузьминскаса

Баскетбол

По меньшей мере три клуба НБА претендуют на форварда Миндаугаса Кузьминскаса, который накануне был отчислен из «Нью-Йорк Никс». В переходе 28-летнего игрока заинтересованы «Атланта Хоукс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз», информирует ESPN.

В «Никс» изначально пытались обменять Кузьминскаса в другой клуб, однако безуспешно. Ранее сам Кузьминскас высказывал недовольство снизившейся ролью в команде. В нынешнем сезоне литовский форвард принял участие только в одном матче, проведя на площадке две минуты.

«Нью-Йорк» отчислил Миндаугаса Кузьминскаса
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Лос-Анджелес Лейкерс Чикаго Буллз Миндаугас Кузьминскас
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