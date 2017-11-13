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Джейлен Браун: не верю, что Дерозан смажет такой бросок в следующий раз

Баскетбол

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун после победы над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА отметил, что не ожидал промаха от лидера соперников, Демара Дерозана, в концовке игры.

«Дерозан забивает 9 таких бросков из 10. Я пытался осложнить ему бросок, и нам повезло. Не верю, что он не попадёт такой бросок в следующий раз. Я старался заставить его совершить как можно более сложный бросок, и он промахнулся», — цитирует игрока Тhe score.

Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 95:94 в пользу хозяев.

Видео доступно в «Твиттере».

Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Демар Дерозан Джейлен Браун
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