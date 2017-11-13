Пол может вернуться 17 ноября в матче с «Финиксом»

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол может вернуться на паркет в ночь с 16 на 17 ноября в матче с «Финикс Санз», сообщает Houston Chronicle.

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие только в одном поединке, после чего пропустил практически месяц в связи с ушибом колена. Сегодня, 13 ноября, Пол приступил к лёгким тренировкам, во вторник и среду он начнёт интенсивную работу на площадке и посмотрит, как отвечает на нагрузки колено. Ожидается, что игрок сможет принять участие в матче с «Финиксом».

«Мы не хотим спешить. Если не получится 17 ноября, он вернётся в игре с „Мемфисом“ (19 ноября. — Прим. „Чемпионата“), — заявил тренер „Хьюстона“ Майк Д'Антони.