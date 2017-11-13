Трамп попросил власти Китая помочь арестованному ЛиАнджелло Боллу

Президент США Дональд Трамп вмешался в ситуацию вокруг баскетболистов команды университета UCLA, арестованных в Китае за кражу в магазине. На встрече с главой КНР Си Цзиньпинем Трамп попросил его оказать содействие в разрешении этого вопроса, на что первый отреагировал положительно.

Несколькими днями ранее трое баскетболистов команды университета UCLA, выступающей в NCAA, были задержаны в Ханчжоу за кражу в магазине. Позже Коди Райли, Джелейн Хилл и ЛиАнджело Болл (брат 2-го номера драфта-2017 Лонзо Болла. — Прим. «Чемпионата») были освобождены под залог. Тем не менее они вынуждены были остаться в КНР, в то время как их команда вернулась в США.

До просьбы Трампа ожидалось, что игроки могут провести в Ханчжоу еще одну или две недели. Си Цзиньпин пообещал главе Белого дома хорошее обращение с задержанными, а также оперативное решение вопроса, сообщает The Score.