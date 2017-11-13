Джеймс — о Кантере: не знаю, что не так с этим парнем

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал пост центрового «Нью-Йорк Никс» Энеса Кантера, оставленный в ответ на заявление Джеймса о выборе «Нью-Йорка» на драфте этого года.

Ранее Джеймс заявил, что руководство «Никс» пропустило хорошего игрока, не выбрав на драфте Денниса Смита. Вместо него «Нью-Йорк» задрафтовал разыгрывающего Франка Нтиликина. В ответ на это Кантер написал следующее:

«Нет, спасибо, мы рады тому, что у нас есть». В свою очередь, Джеймс ответил Кантеру посредством СМИ.

«Кантеру всегда нужно что-нибудь сказать. Не знаю, что не так с этим парнем», — приводит слова Джеймса Eurohoops.