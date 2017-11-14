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Харрис и Йокич — лучшие игроки недели в НБА

Баскетбол

Официальный сайт НБА назвал лучших игроков минувшей недели. Так, форвард «Детройт Пистонс» Тобиас Харрис стал лучшим в Восточной конференции. Усилиями Харриса команда из Мичигана одержала победы во всех трёх поединках недели, а сам баскетболист набирал в этих матчах 21,3 очка и совершал 7,7 подбора. При этом процент реализации с дальней дистанции достиг 63,6 %.

Лучшим игроком недели Западной конференции признан центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Серб в среднем за матч совершал дабл-дабл, набирая 22,7 очка, совершая 13,3 подбора и раздавая 5,7 передач. «Денвер» в трёх матчах недели также одержал три победы.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Детройт Пистонс Никола Йокич Тобиас Харрис
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