36 очков Букера не спасли «Финикса» от поражения в матче с «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл Финикс «Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 100:93 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джордан Кларксон, набравший 25 очков. Брук Лопес оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. За «Финикс» 36 очков набрал Девин Букер, ещё 23 — Ти Джей Уоррен.

«Лейкерс» прервали свою серию из трёх поражений. «Финикс» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.