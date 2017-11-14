100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

36 очков Букера не спасли «Финикса» от поражения в матче с «Лейкерс»

Баскетбол

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл Финикс «Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 100:93 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джордан Кларксон, набравший 25 очков. Брук Лопес оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. За «Финикс» 36 очков набрал Девин Букер, ещё 23 — Ти Джей Уоррен.

«Лейкерс» прервали свою серию из трёх поражений. «Финикс» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
90 : 98 (20:21, 24:22, 29:31)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 29, Уоррен - 19, Бендер - 11, Чендлер - 6, Джеймс - 3, Юлис - 2, Крисс - 2, Лень - 1, Питерс, Рид, Дэниелс, Монро, Дадли, Джонс, Найт, Уильямс, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кларксон - 17, Лопес - 15, Колдуэлл-Поуп - 15, Болл - 7, Кузма - 5, Брюэр - 4, Рэндл - 3, Ингрэм - 2, Зубац, Богут, Блю, Брайант, Денг, Карузо, Харт, Нэнс, Эннис
Солисты и хайп. Самые ожидаемые сюжеты нового сезона НБА
Кайри Ирвинг, Дэмьен Лиллард, Кавай Леонард и семейство Боллов — в центре внимания.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Девин Букер
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент