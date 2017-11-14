«Денвер» прервал свою победную серию, проиграв «Портленду»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал уверенную победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 99:82 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками в составе «Портленда» стали Юсуф Нуркич и Си Джей Макколлум, набравшие по 17 очков каждый. Ещё 15 очков в активе Дэмьена Лилларда. За «Денвер» по 18 очков набрали Пол Миллсэп и Джамал Маррей, 14 очков на счету Уилсона Чэндлера.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Наггетс».