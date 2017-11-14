100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Денвер» прервал свою победную серию, проиграв «Портленду»

Баскетбол

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал уверенную победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 99:82 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками в составе «Портленда» стали Юсуф Нуркич и Си Джей Макколлум, набравшие по 17 очков каждый. Ещё 15 очков в активе Дэмьена Лилларда. За «Денвер» по 18 очков набрали Пол Миллсэп и Джамал Маррей, 14 очков на счету Уилсона Чэндлера.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Наггетс».

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
99 : 82 (25:21, 29:28, 30:17, 15:16)
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 17, Нуркич - 17, Лиллард - 15, Тёрнер - 14, Напьер - 8, Вонле - 8, Суониган - 6, Дэвис - 4, Коллинс - 3, Лейман - 3, Коннотон - 2, Харклесс - 2, Амину, Болдуин, Леонард, Уилкокс
Денвер Наггетс: Миллсэп - 18, Маррей - 18, Чендлер - 14, Бартон - 12, Йокич - 6, Фарид - 6, Мудиэй - 4, Лайлз - 2, Бисли - 2, Эрнангомес, Артур, Лайдон, Крэйг, Моррис, Харрис, Джефферсон, Пламли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмьен Лиллард Пол Миллсэп Си Джей Макколлум Уилсон Чэндлер Юсуф Нуркич
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент