Леброн Джеймс: Король – это я, Королева – моя жена, а Принцесса – моя дочь

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ответил на выпад в свой адрес центрового «Нью-Йорк Никс» Энеса Кантера, который после стычки в матче регулярного чемпионата НБА попытался подшутить над прозвищем оппонента Король.



«Король – это я, Королева – моя жена, а Принцесса – моя дочь. Так что мы все трое коронованы», – передаёт слова Джеймса ESPN.



Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 104:101, а Кантер и Джеймс за разговор на повышенных тонах и обмен толчками получили по техническому фолу.

Кантер: мне неважно, как Джеймс называет себя: Королём, Королевой или Принцессой