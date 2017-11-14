Керр: глубина состава позволяет «Голден Стэйт» побеждать без любого из звёзд

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА отметил подбор игроков своей команды.



«Голден Стэйт» очень повезло иметь такой глубокий состав. Мы можем побеждать без Стивена Карри, или Кевина Дюранта, или Дрэймонда Грина, или Клэя Томпсона, поскольку у нас немало баскетболистов, способных играть на высоком уровне. С таким подбором исполнителей мы должны выигрывать, даже когда кто-то из наших звёзд отсутствует», – цитирует Керра ESPN.



Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 110:100.