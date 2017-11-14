До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Франк Нтиликина: оттолкнул Леброна Джеймса, как оттолкнул бы любого другого

Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Франк Нтиликина пояснил свои действия в эпизоде матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», который вылился в стычку его партнёра центрового Энеса Кантера с форвардом соперника Леброном Джеймсом.

«Джеймс мешал мне выйти за лицевую линию, чтобы ввести мяч. Это мог быть кто угодно. Так что я просто оттолкнул его, чтобы взять мяч. Леброн стоял у меня на пути. Я бы поступил точно так же с любым другим игроком», – цитирует Нтиликина ESPN.

Встреча завершилась поражением «Нью-Йорка» со счётом 101:104.

Кантер: мне неважно, как Джеймс называет себя: Королём, Королевой или Принцессой
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Леброн Джеймс Франк Нтиликина
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент