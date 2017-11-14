Франк Нтиликина: оттолкнул Леброна Джеймса, как оттолкнул бы любого другого

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Франк Нтиликина пояснил свои действия в эпизоде матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», который вылился в стычку его партнёра центрового Энеса Кантера с форвардом соперника Леброном Джеймсом.



«Джеймс мешал мне выйти за лицевую линию, чтобы ввести мяч. Это мог быть кто угодно. Так что я просто оттолкнул его, чтобы взять мяч. Леброн стоял у меня на пути. Я бы поступил точно так же с любым другим игроком», – цитирует Нтиликина ESPN.



Встреча завершилась поражением «Нью-Йорка» со счётом 101:104.

Кантер: мне неважно, как Джеймс называет себя: Королём, Королевой или Принцессой