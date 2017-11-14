Барцокас: без Ханикатта и Гилла победить «Панатинаикос» будет особенно сложно

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас накануне матча седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» выделил сильные стороны соперника.



«В течение сезона на своей площадке «Панатинаикос» проигрывает крайне редко. Все понимают, насколько сложна наша задача, особенно без Ханикатта и Гилла. В данный момент греки играют уверенно, а недавняя гостевая победа над «Олимпиакосом» придаст им сил. «Пао» создаёт соперникам много проблем, когда выставляет на площадку пятёрку с Гистом и Синглтоном, которые играют форвардов и очень подвижны. Если хотим победить, должны сыграть хорошо и стабильно все 40 минут, причём на обеих сторонах площадки – как в защите, так и в нападении. Арена у «Панатинаикоса» действительно очень жаркая, но мы должны сосредоточиться на игре», – цитирует Барцокаса официальный сайт клуба.