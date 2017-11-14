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Томас: «Химки» не могут себе позволить играть с «Пао» так, как с «Басконией»

Баскетбол

Форвард «Химок» Малкольм Томас дал комментарий в преддверии матча Евролиги с «Панатинаикосом», который состоится 14 ноября в Афинах.

«Панатинаикос» — топ-команда с игроками, которые имеют опыт Евролиги и знают, как играть вместе. Мы не можем себе позволить такую же первую половину, как в матче с «Басконией», потому что соперник сразу же за это накажет, умело разыгрывая свои комбинации, и тогда мы уже не сможем вернуться в игру.

Безусловно, нужно начать встречу сильно и сосредоточенно, чётко выполняя установки тренера. Я никогда не играл на арене «Пао», но много слышал от одноклубников и тренеров о сумасшедшей атмосфере. Однако прежде всего нам нужно сосредоточиться на матче», — цитирует Томаса официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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