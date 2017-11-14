За сборную Франции не будут играть девять игроков из Евролиги

Французские баскетболисты, выступающие в Евролиге, не будут принимать участие в в квалификационных матчах на чемпионат мира 2019 года, сообщает Basketeurope.



В национальной команде Франции на данный момент числятся девять игроков, выступающих в Евролиге: Фабьен Косур, Нандо де Коло, Антуан Дио, Томас Эртель, Адриен Морман, Венсан Порье, Кевин Серавфин, Аксель Тупан и Лео Вестерманн.



Из незаигранных в Евролиге остались лишь Эндрю Альбиси, Борис Диао, Мустафа Фалл, Эдвин Джексон, Шарль Кауди и Луи Лабейри.