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За сборную Франции не будут играть девять игроков из Евролиги

Баскетбол

Французские баскетболисты, выступающие в Евролиге, не будут принимать участие в в квалификационных матчах на чемпионат мира 2019 года, сообщает Basketeurope.

В национальной команде Франции на данный момент числятся девять игроков, выступающих в Евролиге: Фабьен Косур, Нандо де Коло, Антуан Дио, Томас Эртель, Адриен Морман, Венсан Порье, Кевин Серавфин, Аксель Тупан и Лео Вестерманн.

Из незаигранных в Евролиге остались лишь Эндрю Альбиси, Борис Диао, Мустафа Фалл, Эдвин Джексон, Шарль Кауди и Луи Лабейри.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Франции — Баскетбол
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