Итудис: в этом году «Црвена Звезда» ещё более конкурентоспособна

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с белградской командой «Црвена Звезда». Встреча этих команд состоится 15 ноября в Москве и будет проходить в рамках очередного тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Нас ожидает ещё одна сложная игра. В этом году «Црвена Звезда» ещё более конкурентоспособна, они отлично играют на выезде и особенно хорошо — дома. Они играют с амбициями, желанием и расчётом. Мы должны быть готовы к тяжёлой игре, чтобы сосредоточиться на том, что мы лучше всего умеем», — приводит слова наставника команды официальный сайт Евролиги.