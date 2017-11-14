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Брат Лонзо Болла, задержанный в Китае за кражу в магазине, вернулся на родину

Баскетбол

Три американских баскетболиста университета UCLA, ранее задержанные в Китае по подозрению в краже из магазина, вернулись на родину, сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил главу КНР Си Цзиньпиня оказать содействие в разрешении этого вопроса.

Среди задержанных спортсменов оказался ЛиАнджело Болл (брат 2-го номера драфта-2017 Лонзо Болла. — Прим. «Чемпионата»), а также Коди Райли, Джелейн Хилл.

Баскетболисты были задержаны 7 ноября в Ханчжоу за кражу в магазине. Позднее их отпустили под залог, но они были вынуждены остаться в Китае до судебного разбирательства.

Трамп попросил власти Китая помочь арестованному ЛиАнджелло Боллу
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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