Лю: по ходу игры с «Никс» я сказал игрокам «Кливленда» прекратить жалеть себя

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.

«Результат разочаровывал, и я просто сказал ребятам: «Хватит жалеть себя. Давайте просто поиграем в баскетбол. В атаке всё неплохо. Просто продолжайте хорошо защищаться, и мы выиграем эту игру». Так что к середине третьей четверти всё было печально, но в четвёртой четверти игра наладилась», – цитирует Лю ESPN.

Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 104:101 в пользу гостей. По ходу матча преимущество «Никс» достигало 23 очков.