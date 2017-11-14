Хорнасек: мне понравилось, что Нтиликина не испугался лучшего игрока НБА

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Джефф Хорнасек поддержал новичка команды Франка Нтиликину после эпизода матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (101:104), который вылился в стычку центрового Энеса Кантера с форвардом соперника Леброном Джеймсом.

«Мне это понравилось. Франк не испугался лучшего игрока в лиге. Поэтому я рад, что Франк использовал возможность выйти на паркет и показать себя. Товарищи по команде поддержали Франка в том эпизоде. Это здорово», – цитирует тренера ESPN.



Ранее Джеймс заявил, что руководство «Никс» пропустило хорошего игрока, не выбрав на драфте Денниса Смита. Вместо него «Нью-Йорк» задрафтовал Нтиликину.



Видео стычки доступно в «Твиттере».