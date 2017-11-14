Новицки: моё тело решит, будет ли этот сезон последним

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки ответил на вопрос о продолжении карьеры. 39-летний немец выступает за «Даллас» с 1998 года.

«Моё тело решит, будет ли этот сезон последним. Дело не в месте команды в турнирной таблице. Я бы очень хотел сыграть в каждой игре сезона. Не знаю, насколько это реально, но к чемпионату я готовился именно с таким настроем.

Я хочу быть тут, хочу играть и хочу быть рядом с партнёрами. Мне просто нужно будет сесть и расслабиться по окончании сезона, чтобы понять, как я себя чувствую. Вероятно, это решение не будет принято до ближайшего лета», — цитирует Новицки ESPN.