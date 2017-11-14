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Фульц пройдёт повторное обследование на этой неделе

Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фульц пройдёт обследование на этой неделе, после которого станут понятны сроки его возвращения на площадку, сообщает Philly.com. Напомним, что Фульц не принимал участия в матчах НБА с 25 октября из-за травмы плеча.

В нынешнем сезоне Фульц принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата. 19-летний разыгрывающий проводил на паркете по 19,0 минуты, набирал по 6,0 очка, собирал по 2,3 подбора, отдавал по 1,8 передачи, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.

Источник: The Philadelphia Inquirer Сообщить об ошибке
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Филадельфия Сиксерс
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