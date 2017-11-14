42 очка Карасёва и Рейнолдса на двоих помогли «Зениту» победить «Гран-Канарию»

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Гран-Канарией» в матче Еврокубка. Хозяева быстро ушли в небольшой отрыв, а их максимальный перевес по ходу третьей четверти составлял "+13". Тем не менее гости смогли сравнять счёт в начале заключительной четверти и навязали борьбу в концовке. Судьбу поединка во многом решили штрафные форварда россиян Сергея Карасёва в последние 35 секунд — он реализовал четыре из шести. Итоговый счёт встречи — 90:85 (25:15, 21:27, 19:19, 25:24).



Самыми результативными игроками встречи стали Сергей Карасёв и Скотт Рейнолдс, набравшие по 21 очку. В составе гостей отличился Шакилл Маккиссик, на его счету 16 очков.