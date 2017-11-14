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42 очка Карасёва и Рейнолдса на двоих помогли «Зениту» победить «Гран-Канарию»

Баскетбол

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Гран-Канарией» в матче Еврокубка. Хозяева быстро ушли в небольшой отрыв, а их максимальный перевес по ходу третьей четверти составлял "+13". Тем не менее гости смогли сравнять счёт в начале заключительной четверти и навязали борьбу в концовке. Судьбу поединка во многом решили штрафные форварда россиян Сергея Карасёва в последние 35 секунд — он реализовал четыре из шести. Итоговый счёт встречи — 90:85 (25:15, 21:27, 19:19, 25:24).

Самыми результативными игроками встречи стали Сергей Карасёв и Скотт Рейнолдс, набравшие по 21 очку. В составе гостей отличился Шакилл Маккиссик, на его счету 16 очков.

Еврокубок. Группа D. 6-й тур
14 ноября 2017, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
90 : 85 (25:15, 21:27, 19:19, 25:24)
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Зенит: Рейнолдс - 21, Карасёв - 21, Гордон - 17, Курич - 12, Симонович - 10, Лазарев - 4, Вихров - 3, Валиев - 2, Лапровиттола, Баринов, Харпер, Воронов
Гран Канария: Маккиссик - 16, Пасечникс - 12, Балвин - 12, Баес - 11, Сили - 10, Фишер - 8, Мекель - 7, Рабаседа - 5, Паули - 2, Оливер - 2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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