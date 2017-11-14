Тренер «Гран Канарии»: исход матча с «Зенитом» решили трёхочковые броски

Главный тренер «Гран Канарии» Луис Касимиро прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Еврокубка с «Зенитом» (85:90).



«Мы очень плохо начали матч, позволили «Зениту» набрать 25 очков в первой четверти. Затем мы стали лучше играть на подборе и в защите, но ключевым фактором стало то, что «Зенит» лучше бросал трёхочковые. Что касается самой игры, то «Зенит» играл примерно так же, как и в Испании, да и оба матча получились очень результативными», — приводит слова Касимиро пресс-служба «Зенита».