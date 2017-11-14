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31 очко Макколума помогло «Анадолу Эфес» победить «Маккаби»

Баскетбол

«Анадолу Эфес» одержал выездную победу над «Маккаби» в матче седьмого тура Евролиги. Турецкая команда совершила впечатляющий рывок «+14» в заключительном игровом отрезке, что позволило им без особых проблем расправиться с оппонентом. Итоговый счёт встречи — 92:72 (19:19, 28:16, 20:26, 25:11).

Самым результативным игроком матча стал Эррик Макколум, набравший 31 очко. В составе хозяев двадцатью очками отметился Пьер Джексон.

Эта победа стала второй подряд для «Анадолу Эфес» в розыгрыше Евролиги. В прошлом туре команда из Стамбула переиграла «Барселону».

Евролига. 7-й тур
14 ноября 2017, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А:
Анадолу Эфес:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анадолу Эфес БК Маккаби
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