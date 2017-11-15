«Жальгирис» в овертайме переиграл «Уникаху» благодаря 21 очку Пэнгоса

«Жальгирис» в овертайме сломил сопротивление «Уникахи» в матче седьмого тура розыгрыша регулярного сезона Евролиги. Литовские баскетболисты отлично провели первую половину встречи, подойдя к большому перерыву с преимуществом в семь очков, в третьей четверти им удалось упрочить его. Однако, в заключительном игровом отрезке «Уникахе» удалось отыграть всё отставание и перевести встречу в овертайм, где, однако, хозяевам совсем немного не хватило, чтобы отпраздновать успех. Итоговый счёт встречи — 85:83 ОТ (21:17, 20:17, 18:14 13:24, 13:11) в пользу «Жальгириса».



Самым результативным игроком матча стал Кевин Пэнгос, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Рэй Маккаллум, на счету которого 19 очков.