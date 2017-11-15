Ирвинг вышел на матч с «Бруклином» в защитной маске

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг вышел на матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» в защитной маске, сообщается на странице НБА в «Твиттере». Ирвинг получил перелом лицевой кости на первой минуте матча с «Шарлотт Хорнетс» (90:87), получив случайный удар локтем в лицо от партнёра по команде, центрового Арона Бэйнса.

Фотографию и видео можно посмотреть на странице НБА в «Твиттере».

Ранее Ирвинг признался, что ненавидит защитную маску, однако будет носить её в течение нескольких недель.