100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бостон» одержал 13-ю победу кряду, победив «Бруклин» с Мозговым

Баскетбол

«Бостон Селтикс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НБА, переиграв «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 109:102 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 25 очков. Маркус Моррис оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, Эл Хорфорд — из 17 очков и 11 подборов. За «Бруклин» 16 очков набрал Рондэй Холлис-Джефферсон, 15 в активе Аллена Краббе, а Спенсер Динуайдди оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провёл на площадке 5 минут, набрал 2 очка и сделал 1 подбор.

Эта победа стала для «Селтикс» 13-й кряду.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
102 : 109 (21:30, 31:22, 19:28, 31:29)
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Харрис - 19, Холлис-Джефферсон - 16, Краббе - 15, ЛеВерт - 15, Динуайдди - 12, Букер - 12, Кэрролл - 9, Мозгов - 2, Аллен - 2, Зеллер, Уайтхед, Килпатрик, Расселл, Лин, Эйси, Уаттара, Уайли
Бостон Селтикс: Ирвинг - 25, Моррис - 21, Тейтум - 19, Хорфорд - 17, Браун - 14, Смарт - 6, Тайс - 3, Оджелей - 2, Ларкин - 2, Аллен, Бэйнс, Бёрд, Розир, Хэйворд, Надер, Ябуселе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Бруклин Нетс Кайри Ирвинг Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент