«Бостон» одержал 13-ю победу кряду, победив «Бруклин» с Мозговым

«Бостон Селтикс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НБА, переиграв «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 109:102 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 25 очков. Маркус Моррис оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, Эл Хорфорд — из 17 очков и 11 подборов. За «Бруклин» 16 очков набрал Рондэй Холлис-Джефферсон, 15 в активе Аллена Краббе, а Спенсер Динуайдди оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провёл на площадке 5 минут, набрал 2 очка и сделал 1 подбор.

Эта победа стала для «Селтикс» 13-й кряду.