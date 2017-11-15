Попович быстрее всех тренеров в истории НБА одержал 500 выездных побед

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 97:91. Для наставника «Спёрс» Грега Поповича это была 500-я гостевая победа в НБА. 68-летнему специалисту хватило 835 выездных матчей, чтобы одержать такое количество побед.

Попович стал самым быстрым тренером НБА, добивавшимся такого показателя. Второе место в этом рейтинге занимает Пэт Райли, которому понадобилось 876 выездных матчей для достижения 500 побед.

Добавим, что Попович возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года.