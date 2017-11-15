Керр: «Бостон» – команда будущего на Востоке

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о «Бостон Селтикс», который одержал 13 побед кряду.



«Бостон» – это команда будущего на Востоке, учитывая активы, которые у них по-прежнему имеются, их молодых талантливых баскетболистов и тренера, а Кайри Ирвинг – просто потрясающий. Похоже, эта команда будет на вершине Восточной конференции ещё долгое время.



Они очень мотивированы. Это команда, которая находится на подъёме последние пару лет. Они проиграли в финале конференции. Они хотят выиграть чемпионат. Даже без Гордона Хэйворда и этой ужасной травмы «Бостон» просто сокрушает людей. Будет здорово сыграть против них в четверг. Но мы знаем, насколько это будет тяжело», – приводит слова Керра ESPN.



«Бостон» проведёт домашнюю встречу с «Уорриорз» 16 ноября.

«Бостон» одержал 13-ю победу кряду, победив «Бруклин» с Мозговым