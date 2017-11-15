Кайри Ирвинг подарил кроссовки и майку женщинам-служащим из армии США

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг после матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» подарил свои кроссовки и майку женщинам-служащим из американской армии.



25-летний баскетболист провёл на площадке 29 минут, набрав 25 очков, отдав 5 результативных передач, собрав 3 подбора и совершив 1 перехват. Встреча завершилось победой «Бостона» со счётом 109:102. Стоит отметить, что эта победа стала для «Селтикс» уже 13-й подряд.



Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».