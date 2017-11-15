ЦСКА, «Химки», «Маккаби» и «Анадолу Эфес» отпустят игроков на матчи сборных

Четыре команды Евролиги — «Маккаби», «Анадолу Эфес», «Химки» и ЦСКА — готовы освободить своих игроков для участия в матчах национальных сборных в отборочном турнире к Кубку мира — 2019, сообщил в своём «твиттере» журналист Дэвид Пик.



Ранее стало известно, что ФИБА и Евролига не пришли к консенсусу по вопросу проведения матчей сборных. Руководство Евролиги отказалось менять расписание турнира ради отборочных матчей к мировому первенству. В данный момент согласованной позиции по этому вопросу нет, а руководство команд будет самостоятельно принимать те или иные решения.