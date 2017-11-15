Стивен Эй Смит: «Кливленду» будет нелегко дойти до финала плей-офф

Баскетбольный аналитик Стивен Эй Смит считает, что «Кливленд Кавальерс» не сумеет добраться до финала плей-офф так же легко, как в минувшем сезоне.



«Посмотрите, что им пришлось сделать, чтобы обыграть «Нью-Йорк». А ведь на Востоке ещё есть «Бостон», «Милуоки», «Майами» и «Вашингтон». Конечно, «Кливленд» будет фаворитом, но ему будет нелегко дойти до финала плей-офф», – сказал Смит в эфире ESPN.



«Кливленд» одержал 7 побед в стартовых 14 матчах нынешнего регулярного чемпионата. На данный момент команда из штата Огайо занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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