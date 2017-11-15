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Леонард близок к возвращению в строй

Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович подчеркнул, что надеется на скорое возвращение в строй лидера команды Кавая Леонарда. Напомним, что из-за травмы бедра Кавай Леонард пропустил весь тренировочный лагерь и предсезонные матчи «Сан-Антонио Спёрс». Последний раз Кавай принимал участие в матче во время финальной серии Западной конференции, когда «Сан-Антонио» встречался с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Кавай Леонард близок к возвращению на паркет», — приводит слова Грега Поповича Bleacher Report.

Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Грег Попович Кавай Леонард
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