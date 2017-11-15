Прифтис: «Андорра» будет играть очень жёстко

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис в преддверии матча Еврокубка с «Андоррой» поделился мнением о сопернике и ожиданиями от предстоящей игры.



«Нам предстоит важная домашняя игра в Еврокубке. Мы знаем, что «Андорра» будет играть очень жёстко, и мы должны быть к этому готовы. В последнее время нас преследуют травмы, и с их последствиями мы справимся только командной работой. Концентрация и интенсивная игра, подборы и дальние броски станут определяющими в предстоящей игре», — цитирует Прифтиса пресс-служба казанской команды.