Барцокас: важно понять, как «Химки» отреагируют на крупное поражение

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Маккаби», который состоится 16 ноября в Мытищах и будет проходить в рамках регулярного чемпионата «Евролиги».



«Как и у нас, у «Маккаби» было очень крупное поражение, и сейчас важно понять, как обе команды отреагируют после этих неудач. Мы должны свыкнуться с мыслью, что поражения — часть этого очень тяжёлого соревнования. В «Маккаби» два очень хороших разыгрывающих, которые создают моменты, также они сильны в нападении и на подборе под чужим щитом, иногда демонстрируют очень быструю игру, задавая ритм. Матч будет сложным и для них, и для нас, но каждая игра — новая история, и нужно принять сложившуюся ситуацию», — цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок»