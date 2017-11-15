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Барцокас: важно понять, как «Химки» отреагируют на крупное поражение

Баскетбол

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Маккаби», который состоится 16 ноября в Мытищах и будет проходить в рамках регулярного чемпионата «Евролиги».

«Как и у нас, у «Маккаби» было очень крупное поражение, и сейчас важно понять, как обе команды отреагируют после этих неудач. Мы должны свыкнуться с мыслью, что поражения — часть этого очень тяжёлого соревнования. В «Маккаби» два очень хороших разыгрывающих, которые создают моменты, также они сильны в нападении и на подборе под чужим щитом, иногда демонстрируют очень быструю игру, задавая ритм. Матч будет сложным и для них, и для нас, но каждая игра — новая история, и нужно принять сложившуюся ситуацию», — цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок»

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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