30 очков Захарова помогли «Нижнему Новгороду» разгромить «Карпош Соколи»

15 ноября в Нижнем Новгороде состоялся матч группового этапа Кубка Европы ФИБА, в рамках которого местный клуб «Нижний Новгород» принимал македонский «Карпош Соколи». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 95:70.



Первая четверть осталась за гостями, которые повели в счёте — «+3», однако к большому перерыву с преимуществом в одно очко вели уже хозяева площадки. Вторая половина встречи проходила под диктовку «Нижнего Новгорода», который в третьем отрезке игры увеличил отрыв до «+11», а в финальном отрезке довел счёт до разгромного.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Нижнего Новгорода» Александр Захаров — на его счету 30 очков и 11 подборов.

«Нижний Новгород» — «Карпош Соколи» — 95:70 (19:22, 27:23, 26:16, 23:9)

«Нижний Новгород»: Захаров (30 + 11 подборов +3 передачи), Еловац (16 + 6 подборов + 2 передачи), Веремеенко (14 + 5 подборов +3 передачи), Стребков (14 + 4 подбора + 4 передачи)

«Карпош Соколи»: Лабович (23 + 4 подбора), Комагич (18 + 3 подбора + 3 передачи), Соколов (11 + 4 подбора)

