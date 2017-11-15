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13 очков Майги помогли россиянкам одолеть сборную Литвы в квалификации ЧЕ-2019

Баскетбол

15 ноября на арене дворца спорта «Динамо» в Крылатском женская сборная России встретилась с национальной командой Литвы в матче второго тура квалификации чемпионата Европы 2019 года. По итогам встречи россиянки одержали победу со счётом 64:62.

Первая встреча осталась за литовскими баскетболистками, которые повели в счёте — «+2», однако к большому перерыву россиянки не только отыгрались, но и обеспечили себе отрыв в девять очков. В третьей четверти соперницам россиянок удалось отыграть пять очков. Заключительный отрезок игры вновь остался за литовскими баскетболистками, однако победа в матче с преимуществом в два очка осталась за сборной РФ.

Самой результативной в составе сборной России стала Жосселина Майга, набравшая 13 очков и совершившая 2 подбора.

ЧЕ-2019 (ж) - квалификация. 2-й тур
15 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
Россия (ж)
64 : 62 (10:12, 26:15, 12:17, 16:18)
Литва (ж)
Россия (ж): Майга - 13, Лешковцева - 11, Вадеева - 8, Петрушина - 8, Беглова - 7, Черепанова - 6, Тихоненко - 4, Белякова - 4, Мусина - 3, Логунова, Завьялова, Виеру
Литва (ж): Петроните - 19, Нацицкайте - 16, Сауразайте - 8, Сулчюте - 4, Григалауските - 4, Окоцките - 4, Сварите - 3, Лабукене - 2, Кведеравичюте - 2, Солопова, Юскайте, Друските
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Баскетбол
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