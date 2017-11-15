13 очков Майги помогли россиянкам одолеть сборную Литвы в квалификации ЧЕ-2019

15 ноября на арене дворца спорта «Динамо» в Крылатском женская сборная России встретилась с национальной командой Литвы в матче второго тура квалификации чемпионата Европы 2019 года. По итогам встречи россиянки одержали победу со счётом 64:62.



Первая встреча осталась за литовскими баскетболистками, которые повели в счёте — «+2», однако к большому перерыву россиянки не только отыгрались, но и обеспечили себе отрыв в девять очков. В третьей четверти соперницам россиянок удалось отыграть пять очков. Заключительный отрезок игры вновь остался за литовскими баскетболистками, однако победа в матче с преимуществом в два очка осталась за сборной РФ.



Самой результативной в составе сборной России стала Жосселина Майга, набравшая 13 очков и совершившая 2 подбора.