ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» в Евролиге, Ханс набрал 26 очков

В Белграде состоялся матч седьмого тура группового этапа Евролиги, в рамках которого местная команда «Црвена Звезда» на своей площадке принимала московский ЦСКА. По итогам встречи «армейцы» одержали победу со счётом.



Уже к концу первой четверти ЦСКА вёл в счёте с преимуществом в 12 очков, а на большой перерыв ушёл с перевесом в 17 очков. После третьего отрезка положение хозяев лишь ухудшилось, поскольку к четвёртой четверти гости вели «+31». На заключительном отрезке матча хозяевам паркета удалось лишь отыграть пять очков.



Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Кайл Хайнс, набравший 26 очков и совершивший 7 подборов