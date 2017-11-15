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ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» в Евролиге, Ханс набрал 26 очков

Баскетбол

В Белграде состоялся матч седьмого тура группового этапа Евролиги, в рамках которого местная команда «Црвена Звезда» на своей площадке принимала московский ЦСКА. По итогам встречи «армейцы» одержали победу со счётом.

Уже к концу первой четверти ЦСКА вёл в счёте с преимуществом в 12 очков, а на большой перерыв ушёл с перевесом в 17 очков. После третьего отрезка положение хозяев лишь ухудшилось, поскольку к четвёртой четверти гости вели «+31». На заключительном отрезке матча хозяевам паркета удалось лишь отыграть пять очков.

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Кайл Хайнс, набравший 26 очков и совершивший 7 подборов

Евролига. 7-й тур
15 ноября 2017, среда. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
59 : 85 (10:22, 17:22, 7:21, 25:20)
ЦСКА
Москва, Россия
Црвена Звезда: Рочести, Апич, Лессор, Йованович, Бьелица, Фелдейн, Добрич, Радичевич, Данжубич, Лазич, Антич, Кешель
ЦСКА: Хряпа, М. Кулагин, Курбанов, Хайнс, Хантер, Хиггинс, Клайберн, Фридзон, Антонов, Родригес, Воронцевич, де Коло
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Црвена Звезда ПБК ЦСКА Кайл Хайнс
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