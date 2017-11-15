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Прифтис: то, как УНИКС играл в заключительной четверти, — это неприемлемо

Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу команды над «Андоррой» (89:80) в домашнем матче Еврокубка.

«Хорошо, что выиграли, это очень важно. Но вторую половину мы провели плохо. Особенно четвёртую четверть, которую мы провели неприемлемо. Но сейчас будет время отдохнуть, восстановиться от травм и подготовиться к матчу с «Химками».

Можно ли назвать Колома лидером УНИКСа? Мне не нравится слово «лидер». Лидер, в моём понимании, — тот, кто ведёт за собой команду и в раздевалке, и на площадке, а не тот, кто просто хорошо играет. Не люблю выделять кого-то из своих игроков», — приводит слова Прифтиса пресс-служба клуба.

Источник: Официальный сайт БК УНИКС Сообщить об ошибке
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БК УНИКС Димитрис Прифтис
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