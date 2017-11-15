Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу команды над «Андоррой» (89:80) в домашнем матче Еврокубка.
«Хорошо, что выиграли, это очень важно. Но вторую половину мы провели плохо. Особенно четвёртую четверть, которую мы провели неприемлемо. Но сейчас будет время отдохнуть, восстановиться от травм и подготовиться к матчу с «Химками».
Можно ли назвать Колома лидером УНИКСа? Мне не нравится слово «лидер». Лидер, в моём понимании, — тот, кто ведёт за собой команду и в раздевалке, и на площадке, а не тот, кто просто хорошо играет. Не люблю выделять кого-то из своих игроков», — приводит слова Прифтиса пресс-служба клуба.
Прифтис: то, как УНИКС играл в заключительной четверти, — это неприемлемо
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу команды над «Андоррой» (89:80) в домашнем матче Еврокубка.
Источник: Официальный сайт БК УНИКС Сообщить об ошибке