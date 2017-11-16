Итудис: слабая игра «Црвены Звезды» — это заслуга ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Црвеной Звездой» (85:59) в гостевом матче Евролиги.



«В жизни нет ничего простого. Мы очень серьёзно готовились к матчу и отнеслись к сопернику с большим уважением. Знаем силу „Црвены Звезды“. Думаю, сегодня наша команда заслужила самых лестных слов, поскольку слабая игра сербов — наша заслуга. Мы по большей части следовали плану на игру, сохраняли концентрацию и настрой в матче с очень талантливой командой. Не забывайте, что „Црвена Звезда“ давала бой во всех матчах, обыгрывала здесь „Барселону“ и „Маккаби“. Так что мы, повторюсь, готовились серьёзно. Поздравления команде», — приводит слова Итудиса пресс-служба турнира.