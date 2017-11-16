Тренер «Црвены Звезды»: ЦСКА убил нашу уверенность агрессией в первой половине

Главный тренер «Црвены Звезды» Душан Алимпиевич прокомментировал поражение команды от ЦСКА (59:85) в домашнем матче Евролиги.



«ЦСКА убил нашу уверенность агрессией в первой половине матча. Сегодня нам противостояла команда, которая почти наверняка будет играть в Финале четырёх. „Армейцы“ заслуживают большого уважения, но мы отнеслись к ним с излишним почтением. Из-за пошатнувшейся уверенности мы не реализовали 10 штрафных, 20 трёхочковых, 23 двухочковых, допускали слишком много потерь. Но нужно понимать, какой соперник нам противостоял. Следует поскорее забыть об этом матче и думать о следующих. Спасибо болельщикам за поддержку. Мне жаль, что они стали свидетелями столь слабой игры в нашем исполнении», — приводит слова Алимпиевича Blic.