Лукич: попросил игроков «НН» быть спортсменами, и команда проснулась

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу своей команды над македонским «Карпош Соколи» (95:70) в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА. Эта победа гарантировала нижегородцам выход в следующий этап турнира.



«Ещё до матча объяснял команде, что нужно серьёзно отнестись к сопернику. Не в первый раз и не с первым коллективом происходит одна и та же история: недооценили слабую команду – получили проблемы. Да, игра ничего не решала для македонцев. Они просто должны достойно завершить этот турнир. Но я просил своих игроков быть спортсменами! Напомнил им об этом и в большом перерыве. Не знаю, повлияло ли, но команда проснулась и довела игру до победного конца.

Что касается Александра Захарова, сегодня он доказал, что хочет играть в «Нижнем Новгороде». Вы видели, что он пропустил предыдущий матч, но смог сделать из этого правильные выводы. Отзащищался, подобрал на чужом щите и выстрелил в атаке, что предало нам уверенности. Если будет выходить так на каждую игру, у него вообще не будет проблем в «Нижнем Новгороде».

Сейчас, для того, чтобы оказаться на первом месте в группе, нам достаточно выиграть «Сольноки» с разницей в одно очко. Но никакие просчеты относительно распределения команд в следующей стадии я не делал. Будем просто стараться обыграть лидеров", — цитирует Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».