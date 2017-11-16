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«Оклахома» и «Миннесота» добились домашних побед

Баскетбол

«Оклахома-Сити Тандер» победил гостей из «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 92:79. Рассел Уэстбрук набрал 21 очко, в активе Кармело Энтони дабл-дабл (18 очков и 11 подборов).

В параллельном матче игрового вечера баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» справились с соперниками из «Сан-Антонио Спёрз», обыграв соперников со счётом 98:86. Успех хозяевам обеспечила результативная игра Карла Таунса (26 очков и 16 подборов). В составе «Сан-Антонио» дабл-дабл оформил Ламаркус Олдридж (15 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз
Чикаго
Оклахома-Сити Тандер:
Чикаго Буллз:
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
98 : 86 (18:24, 39:19, 18:22, 23:21)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 18, Мухаммад - 9, Тиг - 7, Кроуфорд - 5, Бьелица - 5, Гибсон - 5, Джонс - 4, Уиггинс - 4, Олдрич, Дьенг, Джорджес-Хант, Брукс, Батлер, Паттон, Браун
Сан-Антонио Спёрс: Пау Газоль - 9, Форбс - 8, Миллз - 5, Андерсон - 4, Гэй - 4, Олдридж - 4, Ловернь - 3, Грин - 2, Джинобили - 2, Мюррей - 2, Хиллиард, Дав. Бертанс, Уайт, Леонард, Костелло, Пол, Паркер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз Карл-Энтони Таунс Кармело Энтони Ламаркус Олдридж Расселл Уэстбрук
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