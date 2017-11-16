«Оклахома» и «Миннесота» добились домашних побед

«Оклахома-Сити Тандер» победил гостей из «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 92:79. Рассел Уэстбрук набрал 21 очко, в активе Кармело Энтони дабл-дабл (18 очков и 11 подборов).



В параллельном матче игрового вечера баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» справились с соперниками из «Сан-Антонио Спёрз», обыграв соперников со счётом 98:86. Успех хозяевам обеспечила результативная игра Карла Таунса (26 очков и 16 подборов). В составе «Сан-Антонио» дабл-дабл оформил Ламаркус Олдридж (15 очков и 10 подборов).