«Кливленд» одержал победу над «Шарлотт», Леброн Джеймс набрал 31 очко

Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» одержали победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Игра в Шарлотт завершилась со счётом 115:107.



Самым результативным игроком матча стал лидер вице-чемпионов НБА Леброн Джеймс, набравший 31 очко и отметившийся 8 передачами. Кевин Лав оформил дабл-дабл (22 очка и 10 подборов). В составе команды хозяев выделим набравшего 22 очка Майкла Кидд-Гилкриста, в активе Кембы Уокера 20 очков.



В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 99:95. «Бакс» установили рекорд текущего сезона, сделав во встрече 16 блок-шотов.