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«Кливленд» одержал победу над «Шарлотт», Леброн Джеймс набрал 31 очко

Баскетбол

Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» одержали победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Игра в Шарлотт завершилась со счётом 115:107.

Самым результативным игроком матча стал лидер вице-чемпионов НБА Леброн Джеймс, набравший 31 очко и отметившийся 8 передачами. Кевин Лав оформил дабл-дабл (22 очка и 10 подборов). В составе команды хозяев выделим набравшего 22 очка Майкла Кидд-Гилкриста, в активе Кембы Уокера 20 очков.

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 99:95. «Бакс» установили рекорд текущего сезона, сделав во встрече 16 блок-шотов.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
107 : 115 (30:36, 37:25, 17:27, 23:27)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Шарлотт Хорнетс: Кидд-Гилкрист - 22, Уокер - 20, Батюм - 16, Лэмб - 13, Уильямс - 9, Ховард - 8, Зеллер - 7, Камински - 7, Монк - 5, Грэм, Стоун, Матианг, Пейдж, Бэйкон, О'Брайант, Картер-Уильямс
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 31, Лав - 22, Грин - 13, Корвер - 11, Смит - 10, Фрай - 9, Уэйд - 7, Шамперт - 7, Краудер - 5, Кальдерон, Жижич, Томпсон, Роуз, Томас, Холланд, Перрантес, Осман
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
99 : 95 (26:23, 15:18, 34:21, 24:33)
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Миддлтон - 27, Адетокунбо - 21, Бледсо - 14, Снелл - 13, Брогдон - 12, Хенсон - 10, Мейкер - 2, Телетович, Боломбой, Браун, Лиггинс, Вон, Терри, Уилсон, Деллаведова, Паркер, Пэйтон II
Детройт Пистонс: Брэдли - 28, Харрис - 13, Драммонд - 13, Кеннард - 11, Толливер - 9, Галлоуэй - 9, Джексон - 6, Смит - 4, Джонсон - 2, Марьянович, Монтеро, Байкс, Элленсон, Морлэнд, Баллок, Лойер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Кевин Лав Кемба Уокер Леброн Джеймс
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