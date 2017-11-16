Рекордные 46 очков Эмбиида принесли победу «Филадельфии» над «Лейкерс»

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА баскетболисты из «Филадельфии Сиксерс» одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 115:109.



Команда из Лос-Анджелеса выиграла первую половину встречи с разницей в четыре очка, однако после большого перерыва растеряла своё преимущество и не самым удачным образом действовала на последних минутах противостояния.



В составе «Филадельфии» яркий матч провёл камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший рекордные для себя 46 очков и 7 блок-шотов, также в активе баскетболиста 15 подборов и 7 передач. Бен Симмонс едва не оформил трипл-дабл (18 очков, 9 подборов, 10 передач).



В составе «Лейкерс» дабл-дабл на счету Брэндона Ингрэма (26 очков и 11 подборов), Кайл Кузма набрал 24 очка.