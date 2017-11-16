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Рекордные 46 очков Эмбиида принесли победу «Филадельфии» над «Лейкерс»

Баскетбол

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА баскетболисты из «Филадельфии Сиксерс» одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 115:109.

Команда из Лос-Анджелеса выиграла первую половину встречи с разницей в четыре очка, однако после большого перерыва растеряла своё преимущество и не самым удачным образом действовала на последних минутах противостояния.

В составе «Филадельфии» яркий матч провёл камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший рекордные для себя 46 очков и 7 блок-шотов, также в активе баскетболиста 15 подборов и 7 передач. Бен Симмонс едва не оформил трипл-дабл (18 очков, 9 подборов, 10 передач).

В составе «Лейкерс» дабл-дабл на счету Брэндона Ингрэма (26 очков и 11 подборов), Кайл Кузма набрал 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
109 : 115 (26:29, 28:29, 30:25, 25:32)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 26, Кузма - 24, Кларксон - 20, Колдуэлл-Поуп - 12, Лопес - 8, Рэндл - 8, Богут - 6, Брюэр - 3, Болл - 2, Зубац, Блю, Брайант, Денг, Карузо, Харт, Нэнс, Эннис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 46, Симмонс - 18, Ковингтон - 12, Редик - 11, Луваву - 9, Макконнел - 7, Шарич - 7, Андерсон - 5, Холмс, Паллен, Коркмаз, МакАду, Джонсон, Окафор, Стаускас, Бэйлесс, Фульц
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс Бен Симмонс Брэндон Ингрэм Джоэл Эмбиид
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